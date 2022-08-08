Стокгольм, 8 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Интерес к сделкам по купле-продаже частных домовладений в Швеции значительно снизился по сравнению с двумя последними годами пандемии. За неполный текущий год число таких сделок снизилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 7 августа сообщил телеканал SVT.

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«Мы наблюдаем более высокие объемы предложения, но более низкий спрос, а это означает, что цены снизились», — объяснил Эрик Холмберг, аналитик компании Hemnet.

По сравнению с другими частями Швеции, в муниципалитете Сёдертелье дела обстоят лучше. Это может быть связано с тем, что многие жители Стокгольма интересуются домами для отдыха в этом районе.

«Все больше и больше людей хотят иметь загородный дом в часе-двух езды от Стокгольма», — сказала журналистам местный риэлтор Нэнси Шамали.