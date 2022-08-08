Краснодар, 8 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае завершена уборка озимых культур. Хлеборобы собрали рекордный урожай пшеницы, написал в своём телеграм-канале 8 августа глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Donland.ru Урожай

«В этом году с полей региона собрано 12,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 миллиона тонн пшеницы. Такого урожая ещё никогда не собирали», — уточнил Кондратьев.

При этом он обратил внимание на непростые погодные условия (засуха, ливни, град), которые сопровождали жатву.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе уборочной кампании 2021 года хлеборобы собрали почти 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожай озимой пшеницы составил 10,5 млн тонн.