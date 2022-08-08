Москва, 8 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Экономические санкции Запада очень противоречиво влияют на экономику России и мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание американского экономиста Майкла Хадсона о том, что санкции пошли на пользу российской экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Да, санкции расчистили рынок для российского производителя. Они заставили нашу страну обратить внимание на усиление экономического суверенитета. Вместе с тем я бы не стал говорить о благотворном влиянии санкций в целом. Ущерба и проблем от них больше, чем возможностей, — сказал Ковригин. — Нарушены логистические и производственные цепочки. Транзакции зарубежным партнёрам требуют повышенных издержек. Отдельные отрасли российской промышленности стали испытывать проблемы с комплектующими и сырьём, а также рынками сбыта. Не сможет Россия, экономика которой была сильно интегрирована в мировую, быстро наладить импортозамещение. Трудно поверить в то, что на пустом месте за несколько месяцев возникнут высокотехнологичные отрасли, продукцию которых наша страна закупала ранее. Порушенное мировое разделение труда так легко не заместить внутренними ресурсами».

Кроме того, он подчеркнул, что эффект от санкций действительно ещё до конца не понятен.

«Российские производители и продавцы ещё не исчерпали складские запасы. Предприятия с большими сроками оборота капитала ещё не завершили начатый до санкций производственный цикл и используют ранее доступные ресурсы. К осени эффект от санкций станет проявляться сильнее», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, покинувшие РФ иностранные компании терпят огромные убытки.