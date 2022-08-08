В Светлодарске при обстреле ВСУ три человека получили ранения
Донецк, 8 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате обстрела киевскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
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ВСУ
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Светлодарске ранены 3 человека», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе сообщили, что ВФУ 8 августа обстреляли Светлодарск, были повреждены два детсада, гостиница и ресторан.
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