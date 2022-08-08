* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 11:54 — REGNUM Сикхская женщина, мать двоих детей, перевезённая из Афганистана в Индию после кровавого нападения на святыню сикхского меньшинства в Кабуле в июне, рассказала индийским СМИ о своих впечатлениях от жизни под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Манприт Каур, чудом уцелевшая во время нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на храм сикхов, сравнила жизнь под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тюрьмой. Она сказала, что они не могли спокойно спать по ночам, боялись выходить из дома и отправить своих детей в школу из-за страха перед террористическими атаками.

«Прежде чем выйти из дома, мы десять раз думали, стоит ли это делать. Выходя на улицу, мы должны были закрывать лица. Почти все меньшинства в Афганистане не имеют доступа к образованию, потому что отправлять детей в школу означает подвергать их жизнь риску», — рассказала она.

Более 100 сикхов были вывезены из Афганистана в Индию после того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило нападение на сикхский храм в кабульском районе «Карте-Парван».