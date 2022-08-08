Ханты-Мансийск, 8 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Югре внушительные авиационные силы задействованы на ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС

Самолётами БЕ-200ЧС и ИЛ-76 произведено 20 сливов воды на наиболее сложные участки пожаров. Было сброшено 410 тонн воды, что позволило наземной группировке обеспечить локализацию крупных пожаров на наиболее опасных направлениях в районе города Нягани, в Октябрьском и Советском районах.

Кроме того, на тушении пожаров в Югре задействовано 12 самолётов АН-2 и А-22, семь вертолетов, в том числе пять с водосливными устройствами.

В лесах ХМАО 8 августа работает более 1,5 тысяч человек. Наземные службы обеспечивают отсечку огня, опираясь на просеки и естественные преграды в виде рек. В работе по ликвидации пожаров используются данные о распространении огня от авианаблюдателей и космомониторинга.

На данный момент угрозы населённым пунктам нет. На территории ХМАО ожидается сухая погода без осадков с повышенными классами пожарной опасности. В населённых пунктах ХМАО продолжает стоять смог от лесных пожаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра второй день лидирует в России по площади лесных пожаров. которая составляет 81 998 га.