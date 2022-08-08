Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону 8 августа в эфире радиостанции Sveriges Radio задали вопросы насчет формирования правительства после сентябрьских выборов в риксдаг. Более того, ему пришлось оправдывать нахождение Шведских демократов в своей правительственной альтернативе.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«У них неприятное прошлое, как и у Левых, кстати», — забросил Кристерссон «камень в огород» Социал-демократов, которые возглавляют левую правительственную альтернативу.

Свое решение включить Шведских демократов в правый блок лидер оппозиции объяснил следующим образом: «У нас в шведской политике долгое время не получалось говорить друг с другом по конкретным вопросам и, следовательно, не удавалось решать конкретные проблемы. В долгосрочной перспективе ситуация не может оставаться такой, какой она есть сейчас».