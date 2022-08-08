Стокгольм, 8 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Лидеру «Умеренных» Ульфу Кристерссону 8 августа в эфире радиостанции Sveriges Radio задали вопросы насчет формирования правительства после сентябрьских выборов в риксдаг. Более того, ему пришлось оправдывать нахождение «Шведских демократов» в своей правительственной альтернативе.

Moderaterna.se Лидер «Умеренной коалиционной партии» Ульф Кристерссон

«У них неприятное прошлое, как и у «Левых», кстати», — забросил Кристерссон «камень в огород» социал-демократов, которые возглавляют левую правительственную альтернативу.

Свое решение включить «Шведских демократов» в правый блок лидер оппозиции объяснил следующим образом: «У нас в шведской политике долгое время не получалось говорить друг с другом по конкретным вопросам и, следовательно, не удавалось решать конкретные проблемы. В долгосрочной перспективе ситуация не может оставаться такой, какая она есть сейчас».