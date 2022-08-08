Владикавказ, , 11:52 — REGNUM В Северной Осетии зафиксирован рост числа заболевших COVID-19. Однако, несмотря на это, власти республики не планируют вводить запреты и ограничения, сообщил 8 августа в ходе аппаратного совещания глава регионального управления Роспотребнадзора Алан Тибилов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«С учетом клинического течения новой коронавирусой инфекции мы не рекомендуем возвращать приостановленные ограничения, но мы предлагаем не снижать, а наращивать количество исследований на коронавирус, в том числе, методом экспресс-тестирования», — приводит слова Тибилова портал «15-й Регион».

Как отметил главный санитарный врач РСО-Алании, рост числа пациентов с COVID-19 зафиксирован во всех возрастных группах, однако особенности течения болезни не вызывают необходимости в большом количестве госпитализаций, их число осталось на том же уровне, что и неделей ранее.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Северной Осетии на прошлой неделе госпитализировали в сутки от двух до 16 пациентов с COVID-19. Однако число выявленных случаев заражения коронавиурсом выросло от двух-восьми в конце июля до 32 человек 7 августа.