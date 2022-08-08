Владикавказ, 8 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Северной Осетии зафиксирован рост числа заболевших COVID-19. Однако, несмотря на это, власти республики не планируют вводить запреты и ограничения, сообщил 8 августа в ходе аппаратного совещания глава регионального управления Роспотребнадзора Алан Тибилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С учетом клинического течения новой коронавирусой инфекции мы не рекомендуем возвращать приостановленные ограничения, но мы предлагаем не снижать, а наращивать количество исследований на коронавирус, в том числе, методом экспресс-тестирования», — приводит слова Тибилова портал «15-й Регион».

Как отметил главный санитарный врач РСО-Алании, рост числа пациентов с COVID-19 зафиксирован во всех возрастных группах, однако особенности течения болезни не вызывают необходимости в большом количестве госпитализаций, их число осталось на том же уровне, что и неделей ранее.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Северной Осетии на прошлой неделе госпитализировали в сутки от двух до 16 пациентов с COVID-19. Однако число выявленных случаев заражения коронавиурсом выросло от двух-восьми в конце июля до 32 человек 7 августа.