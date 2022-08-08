Москва, , 11:51 — REGNUM Шесть регионов получат дополнительное финансирование на повышение качества жизни в сельской местности. Об этом 8 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подписано распоряжение, которое позволит повысить качество жизни в деревнях, сёлах и городских посёлках ещё в шести регионах: в Псковской, Ростовской, Рязанской и Самарской областях, в Карачаево-Черкессии и Якутии», — заявил Мишустин.

«Там будут построены или обновлены водопроводные сети, дома культуры, детские сады, школы и ряд других объектов. Приобретут необходимый транспорт — правительство направит на эти цели почти 370 млн рублей из федерального бюджета», — указал он.

По его словам, такая работа будет продолжена и в других субъектах РФ.