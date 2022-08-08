Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Актёр Алек Болдуин решил поддержать своего «старого друга», актрису Энн Хеч, которая попала в автомобильную аварию. Он опубликовал соответствующий пост в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

«Я просто хочу передать свои наилучшие пожелания и всю свою любовь Энн Хеч», — написал Болдуин. «Немногие женщины, с которыми я работал, храбры так же, как Энн», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Энн Хеч врезалась в гараж в Лос-Анджелесе (США), после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом. В результате этого здание и автомобиль загорелись — прибывшим на место ДТП пожарным удалось спасти артистку, вытащив её из машины.