Тбилиси, 8 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не включила действующего главу Центризбиркома Георгия Каландаришвили в перечень кандидатов на этот пост, потому что ранее он получал на менее 2/3 голосов депутатов парламента. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента.

Саломе Зурабишвили

Председателя ЦИК в Грузии избирают депутаты парламента из кандидатов, представленных президентом на основе заявок. Тот, кто получит 2/3 голосов, становится главой Центризбиркома на пять лет. Если такого количества никто не набирает, тогда комиссую на полгода возглавляет тот, кто набрал большинство голосов.

«Невыдвижение исполняющего обязанности председателя ЦИК и действующих членов в парламент связано с тем, что их кандидатуры уже дважды не набрали необходимых для избрания на пятилетний срок в 2/3 голосов членов парламента», — говорится в заявлении администрации президента.

В нём также отмечается, что постоянное выдвижение по посты в Центризбиркоме якобы мешает «демократическому развитию» этого ведомства.

Стоит отметить, что в правящей партии «Грузинская мечта», которая выдвинула Каландаришвили кандидатом в ЦИК, заявили, что Зурабишвили утратила нейтральное отношение к политическим силам.