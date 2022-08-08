Благовещенск, 8 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Мост Благовещенск — Хэйхэ (Китай) станет платным с 10 августа. О переходе на новый режим работы корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 августа в телеграм-канале, посвящённом работе международного моста.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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«Напомним, мостовой переход построен на основе концессии. Механизм предусматривает оплату за проезд по мосту в качестве источника возврата инвестиций», — говорится в сообщении.

10 августа истекают два месяца, в течение которых мост работал в пилотном режиме и проезд по нему был бесплатным. Теперь за проезд будут взимать плату, размер которой будет зависеть от высоты машины и количества её осей. Максимальная сумма взноса будет составлять более 9,5 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, старт движению по трансграничному мосту через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ был дан 10 июня. По нему намерены ежедневно пропускать более 600 грузовиков.