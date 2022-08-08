Пекин, , 15:31 — REGNUM Развитие отношений с Россией не является благотворительностью для Китая. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Следует понимать, что развитие отношений с Россией не является актом благотворительности со стороны Китая», — заявил эксперт.

Поддержка Москвы крайне необходима Пекину, чтобы противостоять военно-политическому давлению со стороны Запада, пояснил политолог.

«Не будь этой поддержки, Китай оказался бы в блокаде и был бы сломлен», — заключил политолог.

Напомним, что на фоне визита спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси разгорелся дипломатический конфликт между КНР и США.