Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен признает, что система здравоохранения страны иногда ошибочно недооценивает болезни, которые поражают женщин. Об этом она заявила 8 августа в комментарии телеканалу SVT.

Лена Халленгрен. Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Riksdagen.se

«Конечно, никто не должен бороться за право на правильно поставленный диагноз или молча страдать без медицинской помощи», — написала Лена Халленгрен в электронном письме в редакцию SVT.

В Швеции все люди имеют право на уход на равных условиях, независимо от пола или страны, в которой они живут. Это является основополагающим в законе «О здравоохранении и медицинском обслуживании». Но так как женщины, например, с липедемой не получают финансируемой за счет налогов медицинской помощи, некоторые считают, что это противоречит законодательству.

«Здравоохранение в Швеции, как правило, хорошего качества и осуществляется с высокой медицинской компетентностью. Однако я думаю, что страдания, которые могут вызвать неопасные для жизни состояния, иногда упускаются из виду», — написала Халленгрен.