Берлин, 8 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Производитель оборудования и компонентов для сферы энергоснабжения Siemens Energy может продолжить обслуживание турбин газопровода «Северный поток» после ухода компании из России. Об этом 8 августа сообщили в руководстве компании.

Siemens Pressebild Турбина Siemens

Предприятие начало реструктуризацию бизнеса в России перед уходом с рынка. В компании подчеркнули, что санкции Евросоюза оказывают значительное влияние на деловую активность на российской территории, что сделало эту деятельность невыгодной.

Вместе с тем, в руководстве компании отметили, что деятельность по обслуживанию турбин газопровода «Северный поток» планируется продолжить.