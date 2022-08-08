Саратов, , 11:46 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 8 августа зарегистрирован 257 531 случай заражения коронавирусом, за сутки заболели 114 человек, накануне выявили 106 инфицированных. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за время пандемии 250 696 пациентов, за сутки — 76 человек.

В больницы 7 августа новых ковид-пациентов не доставили. Всего на стационарном лечении находятся 66 человек, на амбулаторном — 768.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, вирусологи отмечают, что новые типы штаммов («Омикрон» и «Кентавр») легче переносятся и реже требуют госпитализации. Инфекция постепенно переходит в разряд привычных ОРВИ.

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