Саратов, 8 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 8 августа зарегистрирован 257 531 случай заражения коронавирусом, за сутки заболели 114 человек, накануне выявили 106 инфицированных. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за время пандемии 250 696 пациентов, за сутки — 76 человек.

В больницы 7 августа новых ковид-пациентов не доставили. Всего на стационарном лечении находятся 66 человек, на амбулаторном — 768.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, вирусологи отмечают, что новые типы штаммов («Омикрон» и «Кентавр») легче переносятся и реже требуют госпитализации. Инфекция постепенно переходит в разряд привычных ОРВИ.

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