Повторную прививку от коронавируса сделали более 182 тыс. жителей Удмуртии
Ижевск, 8 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 августа прививку от коронавируса сделали 699 600 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
Второй компонент препарата получили 559 597 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Ревакцинацию прошли 182 616 жителей республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 20 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 037 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 571 случай заражения коронавирусом, из них 95 — за минувшие сутки.