Ижевск, 8 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 августа прививку от коронавируса сделали 699 600 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 597 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 182 616 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 20 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 037 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 571 случай заражения коронавирусом, из них 95 — за минувшие сутки.