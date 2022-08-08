Оренбург, , 11:45 — REGNUM В Оренбургской области таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 20 тонн санкционного продовольствия, сообщили 8 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Миндаль Самарская таможня

На МАПП «Маштаково» в грузовике были обнаружены орехи. Товар следовал из Казахстана в Белоруссию.

На коробках с миндалём оказались этикетки с противоречивой информацией о стране происхождения. Установлено, что миндаль привезен из Соединенных Штатов Америки. В Казахстане коробки перемаркировали, указав производителем товара местное юридическое лицо.

Весь санкционный груз изъят. Его вес составил свыше 20 тонн. Добавим, орехи входят в перечень запрещенной к ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции.