Сеул, 8 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 8 августа телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи поделился с японским коллегой дорожной картой политики Сеула в отношении КНДР.

Стороны также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и пути продвижения к денуклеаризации.

Известно, что 23 июля Ким Гон встретился со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, а 27 июля провел переговоры со специальным представителем Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомином.