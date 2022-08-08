Канберра, 8 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что, по его мнению, в Австралии следует повысить заработную плату работникам в сфере по уходу за престарелыми людьми. Однако политик не стал называть конкретную величину, на которую такое повышение должно состояться. Об этом 8 августа написала TheGuardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Выступая на пресс-конференции, Даттон заявил, что окончательное решение должна принять независимая Комиссия по справедливому труду.

«Эта позиция отличается от того, что «Коалиция» обещала во время избирательной кампании, когда бывший премьер-министр Скотт Моррисон критиковал позицию лейбористов по поводу полного финансирования любого повышения. В конце концов Коалиция позже заявила, что выполнит любое решение Комиссии по справедливому труду, но не обязалась полностью ее финансировать», — говорится в статье.

Напомним, что 8 августа правительство Австралии под руководством лейбористов, выигравших федеральный кабинет министров у «Коалиции» на выборах в мае, также поддержало увеличение зарплат.