Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Известный актёр Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») выразил желание сняться в перезапуске «Людей Икс». Об этом сообщил портал Screen Rant 8 августа.

Джанкарло Эспозито Genevieve

«Я ещё не работал с Marvel, но общался с ними. Я думаю, что они делают что-то похожее на мифологическое путешествие», — рассказал актёр. Эспозито также добавил, что среди всех героев франшизы ему больше всего импонирует роль Профессора Икс.

Ранее режиссёры братья Руссо заявили о готовности снять новую ленту по «Людям Икс». На роль Росомахи в будущем проекте претендует Тэрон Эджертон.

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