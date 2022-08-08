Вашингтон, 8 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Известный актёр Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») выразил желание сняться в перезапуске «Людей Икс». Об этом сообщил портал Screen Rant 8 августа.

Genevieve Джанкарло Эспозито

«Я ещё не работал с Marvel, но общался с ними. Я думаю, что они делают что-то похожее на мифологическое путешествие», — рассказал актёр. Эспозито также добавил, что среди всех героев франшизы ему больше всего импонирует роль Профессора Икс.

Ранее режиссёры братья Руссо заявили о готовности снять новую ленту по «Людям Икс». На роль Росомахи в будущем проекте претендует Тэрон Эджертон.