Томск, , 11:43 — REGNUM В ходе выставке сельскохозяйственной продукции, прошедшей в рамках межрегионального форума «День поля — 2022», Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники представил свои разработки для точного земледелия. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба вуза.

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Уточняется, что среди таких разработок — дрон-опрыскиватель, способный обрабатывать 10 га сельскохозяйственных земель в час.

Ещё одной разработкой вуза стал самолёт с вертикальным взлётом–посадкой, предназначенный для проведения аэрофотосъёмки: построения карт и расчёта индекса NDVI, который за час способен провести съёмку 1,5 тысячи га земель.

При этом указывается, что новые разработки вуза уже прошли успешную апробацию, также в университете идёт активная работа по усовершенствованию технологий точного земледелия, разработке ПО и решению других актуальных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соглашение с индустриальными партнерами из Новосибирска по разработке образцов устойчивого к радиации медицинского полимера подписал Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ).