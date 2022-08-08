Владикавказ, , 11:43 — REGNUM Три партийные объединения получили отказ в регистрации кандидатов на выборы в законодательный орган Северной Осетии. ЦИК региона не допустил к выборам отделения партий «Коммунисты России» и «Новые люди», а также «Партию дела», сообщила в ходе брифинга председатель республиканского избиркома Жанна Моргоева.

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Одна из партий — «Новые люди» — в настоящее время оспаривает решение ЦИК в апелляционном суде. Отделение «Коммунистической партии Коммунисты России» не стало оспаривать отказ.

А у «Партии дела» были выявлены нарушения в процедуре сбора подписей избирателей — она проводилась в отделениях «Почты России», что запрещено федеральным законодательством, так как в данном месте сбора подписей производят различные социальные выплаты. По словам Моргоевой, установленный факт нарушения «абсолютно понятен и не оспаривается».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в седьмой созыв парламента Северной Осетии состоятся в единый день голосования 10 и 11 сентября 2022 года. Для участия в голосовании подали заявки пять партий. Будут избраны 70 депутатов.