Рига, , 12:09 — REGNUM 8 августа министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг, изложив свою обеспокоенность ситуацией на Украине. Глава латвийской дипломатии также призвал объявить Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом написала газета The Guardian.

Эдгар Ринкевич Saeima

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Выступая на пресс-конференции в Канберре вместе с Вонг, Ринкевич сказал, что считает санкции против России необходимыми. Он добавил, что санкционное давление на Москву должно нарастать.

Он также отметил, что объявление России «страной-спонсора терроризма» приведет к полному запрету на выдачу виз российским гражданам и конфискации российского государственного имущества.

Издание не уточняет, поддержала ли стоящая рядом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призывы своего латвийского коллеги.

Ранее предложение объявить Россию «государством-спонсором терроризма» звучало и в США, на что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции 21 июля, что Кремль «очень негативно оценивает последствия такого шага».