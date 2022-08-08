Владимир, , 11:42 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Поводом для возбуждения дело стало распространившееся в соцсетях видео, на котором мужчина нападает на полицейских, нецензурно бранясь. По версии следствия, 6 августа около 5:00 сотрудники регионального ГИБДД прибыли на место совершения административного правонарушения и составили два протокола в отношении водителя автомобиля Lexus — он отказался проходить медицинское освидетельствование и пытался скрыться от инспекторов.

Во время составления протокола подошёл знакомы водителя, недовольный действиями сотрудников полиции, и применил в отношении них силу, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».