Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM Правительство Ростовской области пустит с молотка раритетный автомобиль — ГАЗ-14 «Чайка» чёрного цвета. Об этом информирует ГБУ «Управление транспортного обеспечения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГАЗ-14 был выпущен в 1982 году. Пробег автомобиля составляет 72,991 тыс. километров. Техническое состояние «Чайки» неудовлетворительное. Двигатель нуждается в ремонте, карбюраторов нет, как и многих других деталей. Технически автомобиль не исправен и для дальнейшей эксплуатации не пригоден.

Начальная цена автомобиля — 365 тыс. рублей.