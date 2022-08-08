Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Реставрацию гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге проведут за 1,3 млрд рублей. Об этом свидетельствует ранее опубликованный конкурс на сайте госзакупок.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты восстановят три бастиона. Среди них — Государев, Нарышкин и Трубецкой. В ходе основного периода реставрации предстоит демонтировать булыжное мощение и бетонное основание и после процедур установить их обратно. Гранитные элементы крепостной ограды будут демонтированы, отреставрированы и установлены на место. Крепёжные элементы будут воссозданы специалистами по образцу существующих.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 августа. Определят подрядчика для выполнения работ 30 августа 2022 года. Отметим, что Петропавловская крепость является объектом культурного наследия федерального значения. Она расположена на Заячьем острове — там, откуда началось возведение Петербурга.

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