Красногорск, , 11:41 — REGNUM В Московской области в августе 2022 года планируется открыть 146 сельскохозяйственных и тематических ярмарок по продаже различных видов продукции, сообщили в региональном Минсельхозе.

Ярмарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жители и гости Подмосковья смогут приобрести на ярмарках сезонные овощи, фрукты, ягоды, фермерские сыры, мясные и хлебобулочные изделия, орехи, кондитерская продукция, чай и др.

На сельхозярмарках продукцию представляют фермерские и монастырские хозяйства, малые предприниматели из разных регионов России. В июне и июле в городских округах Подмосковья прошло 272 ярмарки.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение сезонных ярмарок в Подмосковье решено упростить.

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