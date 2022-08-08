Ижевск, 8 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 8 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 20 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 037 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 168 571 случай заражения коронавирусом, из них 95 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 17 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и восемь человек старше 65 лет.

4048 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3848 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы семь человек, накануне в больницу попали также семь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1122 человека, 53 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 36 человек.