Канберра, , 11:53 — REGNUM Партия «Зеленых» оценила план по строительству социального жилья, представленный ранее федеральным правительством Австралии. По мнению «Зеленых», если он будет реализован, то «сотни тысяч людей» все равно останутся без крова над головой. Об этом 8 августа написала британская The Guardian.

Новое жилье (сс) Ajale

Депутат Палаты представителей Макс Чандлер-Мазер сказал, что, хотя обсуждение вопроса по строительству социального жилья приветствуется «Зелеными», план лейбористов «даже близко не стоит» к тому, чтобы решить жилищный кризис в Австралии.

«По их плану ситуация будет становиться только хуже», — сказал Чандлер-Мазер в комментарии изданию.

8 августа в своем выступлении перед Австралийским институтом исследований по вопросам жилищных и городских проблем министр жилищного строительства Джули Коллинз обвинила «Коалицию» в «десятилетии бездействия» по жилищной проблеме.