Улан-Удэ, 8 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Шести заболевшим потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 138 499.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 754 человека, в том числе трое за сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 3037 пациентов.