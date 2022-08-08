Тегеран, , 11:39 — REGNUM Восьмого августа исполняется 24 года со дня убийства дипломатов консульства Ирана в афганском городе Мазари-Шарифе. 7 августа посольство Ирана в Кабуле выразило свою скорбь по поводу этого инцидента в твите с фотографией убитых дипломатов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Посольство Ирана продолжает требовать выявления и наказания виновных в нападении на консульство страны в Мазари-Шарифе.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Мазари-Шариф в 1998 году, несколько вооружённых людей напали на иранское консульство в административном центре провинции Балх и убили десять иранских дипломатов и журналиста.

Тогда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицали свою причастность к этому инциденту и заявили, что это дело рук провокаторов.