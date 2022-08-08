Тбилиси, 8 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Грузино-осетинская война 2008 года началась из-за неразумной политики и ряда провокационных шагов Михаила Саакашвили, который был тогда президентом Грузии, . Об этом 8 августа заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Это было предательство Саакашвили и его команды, они принесли в жертву нашу страну и наш народ, наших военных», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что уже в 2009 году при Саакашвили стали продавать грузинские стратегически важные предприятия российским компаниям. После этого при его режиме отменили визы для жителей России.

Гарибашвили также обвинил Саакашвили в том, что тот ничего не сделал, чтобы Запад ввёл антироссийские санкции. Премьер-министр напомнил, что при том президенте Грузия согласилась поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию.

Стоит отметить, ранее Гарибашвили заявил, что Грузию пытаются втянуть в конфликт между Россией и Украиной. Он напомнил о тяжелых последствиях столкновения с Вооружёнными силами РФ в 2008 году и пообещал не допустить нового противостояния.