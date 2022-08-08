Париж, 8 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Франции хочет увеличить на 12,5 млрд евро, что является «беспрецедентным увеличением на 11,4%», ассигнования, выделенные в бюджете на 2023 год министерствам образования, труда и солидарности. Об этом, как сообщает Franceinfo, объявил министр государственных счетов Габриэль Атталь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Бюджет увеличится на 6,7 млрд долларов, в частности, для финансирования расширения возможностей обучения. Цель состоит в том, чтобы к концу пятилетки обучить миллион учеников», — уточнил Габриэль Атталь.

Обязательство президента продолжать повышать заработную плату, по словам министра, будет выполнено, и ни один учитель во Франции не сможет начать карьеру менее чем за 2000 евро.

«Бюджет судебной системы будет увеличен еще на 8%, чтобы продолжить набор новых судей и соответствовать планам строительства новых мест в тюрьмах», — заверяет министр.

Габриэль Атталь, с другой стороны, не дает никаких уточнений относительно экономии, которую необходимо будет достичь, чтобы сбалансировать бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, журнал Causeur, ссылаясь на французский военный источник, сообщил о том, что Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных помощников.

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