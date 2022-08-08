Уфа, 8 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Предприятие в Башкирии, которое производит металлические шкафы, активно участвует в импортозамещении. Об этом 8 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Пожарный шкаф

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Он заявил, что сейчас руководство предприятия по производству корпусов металлических шкафов для разных отраслей промышленности, в том числе нефтегазовой, думает о переходе на работу в три смены.

«Настолько востребованной в условиях санкций оказалась их продукция», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что ранее эту продукцию поставляли из-за рубежа.

«Теперь наше предприятие активно участвует в импортозамещении. Планируется, что на полную проектную мощность завод выйдет в 2026 году», — заявил глава региона, отметив, что это является одним из показательных примеров того, как в Башкирии работают меры поддержки бизнеса.