Канберра, , 11:38 — REGNUM Министр обороны и заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз заявил, что его ведомство будет отдавать приоритет «стратегическим потребностям» внутреннего рынка после того, как правительство Китая провело масштабные военные учения вокруг Тайваня. Об этом 8 августа сообщил телеканал Sky News.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Марлз в интервью журналистам телеканала Nine News отметил, что Австралия готова допустить досрочное приобретение атомных подводных лодок в рамках AUKUS.

«Дело в том, что с этого дня мы должны иметь в нашей стране развивающийся и совершенствующийся потенциал, когда дело доходит до подводных лодок. И это требует заполнения пробелов [в наших возможностях]. И есть много способов сделать это», — заявил министр.

Напомним, что Китай начал свои военные учения после визита спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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