Анадырь, 8 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Памятник погибшим летчикам установили в селе Уэлькаль честь 80-летия исторической воздушной трассы «Аляска-Сибирь» (Алсиб). Торжественная церемония открытия прошла 5 августа. Памятник установлен по инициативе и на средства местных жителей, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Чукотка. рф В Уэлькале установили памятник летчикам Алсиба

«Именно в Уэлькале находился первый базовый аэродром трассы на территории СССР и самый сложный в строительстве. За короткую навигацию 1942 года здесь было выгружено 12 пароходов, на которых поставили 700 вагонов леса, 5 тыс. тонн горючего, 16 сборных домов и многое другое. Люди работали по 16−18 часов в сутки, вытаскивая грузы из ледяной воды. Важно сохранить память о героях и подвигах Великой Отечественной войны, и передать это наследие детям», — отметил губернатор ЧукоткиРоман Копин.

Уэлькаль стал первым советским аэродромом трассы на Чукотке, расположенный в одноимённом селе в городском округе Эгвекинот. В селе похоронены 24 летчика и пассажира, погибших во время работы трассы.

На памятнике изображены фигура лётчика и три самолёта. Высота плиты составляет более двух метров. Под надписью «Мост Мужества и Дружбы» находятся соединенные флаги СССР и США, изображена карта с маршрутом Алсиба. На плите указано, что за годы войны по трассе было перегнано 8094 самолета. Также на плите имеется надпись «Вечная память героям Великой Отечественной войны 1941−1945».

«Воздушная трасса Красноярск-Уэлькаль — авиатрасса по перегону американских самолетов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны. 9 октября 1941 года Госкомитет обороны принял решение об организации доставки самолетов из США в СССР по воздуху. Было изучено несколько различных маршрутов, и выбран путь через Берингов пролив, центральные районы Чукотки и Якутии до Красноярска. Самым сложным в развернувшейся стройке было сооружение аэродрома в маленьком чукотском селе Уэлькаль. 13 августа 1942 года сюда прибыл первый пароход «Волховстрой», доставивший рабочих и стройматериалы», — указано в сообщении.

РанееИА REGNUM сообщало, что сотрудники Русского географического общества совместно с экипажем Ми-26 Восточного военного округа (ВВО) провели воздушные поисковые работы. В процессе экспедиции на мысе Танюрер были обнаружены и вывезены два двигателя самолёта С-47 Douglas.

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