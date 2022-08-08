Владивосток, 8 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2022 года на Владивостокской таможне были оформлены почти 78,5 тыс. автомобилей — на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего машин было ввезено в июле — порядка 15 тыс., сообщили в пресс-службе таможенной структуры столицы Приамурья.

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«78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили владивостокские таможенники за 7 месяцев 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 33%», — отметили во Владивостокской таможне.

Большинство автомобилей, ввезённых в Россию через Владивосток — японские. Число машин корейский и китайских марок невелико. Ежедневно через порт приморской столицы поступает порядка 600 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число сделок по продаже автомобилей в июне и июле 2022 года пришлось на модели южнокорейских марок Kia, Hyundai и отечественной Lada. Самой востребованной моделью стала Kia Rio. Также часто заключались сделки по продаже моделей Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Vesta.