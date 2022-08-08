Вашингтон, 8 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года гиганты индустрии видеоигр Microsoft, Sony и Nintendo показали неутешительные результаты продаж, сообщает 8 августа CNBC.

Xbox

В падениях продаж виновато несколько факторов, и не в последнюю очередь снятие пандемических ограничений, так как люди стали отказываться от домашних развлечений в пользу активного отдыха.

«Рост общего рынка игр в последнее время замедлился, поскольку у пользователей появилось больше возможностей выходить из дома», — сказал главный финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

У Microsoft общий доход от продаж игр упал на 7% в годовом исчислении. Продажи консолей Xbox снизились на 11%, а доходы от игрового контента и услуг упали на 6%.

Sony сообщила о снижении продаж своего игрового подразделения на 2% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль упала почти на 37%. Компания также опубликовала мрачный прогноз, снизив прогноз прибыли на весь год на 16%.

Общее время игры среди игроков PlayStation сократилось на 15% — это значительно ниже прогноза компании.

Операционная прибыль Nintendo в апреле–июне снизилась на 15%. Компания винит в низких показателях глобальный дефицит полупроводников, из-за которого она не смогла произвести и продать столько консолей Switch, сколько планировала.

Кроме того, растущие цены на всё от бензина до продуктов питания и опасения по поводу надвигающейся рецессии могут стать причиной дальнейших проблем в этой отрасли.