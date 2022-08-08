Канберра, 8 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Австралии лидер оппозиции Питер Даттон раскритиковал Китай за его «совершенно чрезмерную» реакцию на поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и призвал лейбористское правительство своей страны «обеспечить сдерживание» потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 8 августа сообщил телеканал SkyNews.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

Следите за развитием событий в трансляции: «Визит Пелоси на Тайвань и масштабные военные учения Китая — все новости»

Китай активизировал военные учения в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море после визита спикера Палаты представителей США в Тайбэй. В минувшие выходные (6 и 7 августа) Народно-освободительная армия Китая запустила через пролив пять мощных ракет, одна из которых вошла в исключительную экономическую зону Японии.

Даттон сказал, что недавние агрессивные действия Китая могут привести к «конфликту или войне», и назвал действия Пекина «весьма феноменальными».

«Абсолютно необходимо, чтобы мы приобрели возможность обеспечить сдерживание [ситуации]», — сказал Даттон на пресс-конференции.