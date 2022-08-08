* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 46 из 56 официальных сотрудников «Волеси джирга ТВ», которые были таджиками по происхождению, и заменили их своими людьми. Об этом сообщает газета «8 Собх».

geralt Увольнение

По словам источника, эти люди были уволены по приказу маулави Райхана, главы пресс-службы управления делами правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собеседник издания добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняли с должности Ахмеда Сайра Захира, главу телеканала «Волеси джирга», и заменили его Мохаммадом Арифом Азизи, который имеет только среднее образование.

Мохаммад Ареф Азизи работал в пятом отделе этого канала и его также обвиняли в недобросовестном поведении с сотрудниками.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Следует отметить, что с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, они уволили множество государственных служащих, в том числе глав и руководителей ключевых ведомств, и назначили на их место своих людей в ряде государственных учреждений в центре и провинциях.