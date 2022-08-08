Нальчик, 8 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Соглашение с индустриальными партнерами из Новосибирска по разработке образцов устойчивого к радиации медицинского полимера подписал Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ). Об этом 5 августа сообщила пресс-служба вуза.

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Как рассказала и. о. проректора по НИР КБГУ Светлана Хаширова, объединение с производителями медицинского оборудования и изделий позволит вузу быстрее пройти через все стадии сертификации наших материалов и быстрее внедрить российские материалы в отечественную медицину.

Также она уточнила, что у КБГУ в данный момент уже имеется целая линейка стойких к радиации материалов, которые можно успешно применять для разработки техники, для лучевой терапии, разработки медицинских изделий, приборов, работающих в условиях повышенной радиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что портативный газоанализатор, который может измерять концентрацию до шести разных газов одновременно, был создан холдингом «Росэлектроника» (входит в состав госкорпорации «Ростех»).