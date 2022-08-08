Краснокамск, Пермский край, 8 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В городе Краснокамске Пермского края осквернён памятник Владимиру Ленину, сообщает 8 августа издание »АиФ — Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

На памятнике, что находится на ул. Чапаева, появился рисунок, который возмутил горожан. Заявление о вандализме поступило в мэрию и правоохранителям.

«8 августа утром ехал на работу и увидел из автобуса это безобразие. На постаменте нарисовали символ, похожий на нацистский. Я очень возмущён! Надеюсь, что «художника» найдут и привлекут к ответственности» — сказал житель Краснокамска Илья И.

Стоит отметить, в разное время в регионах России памятники Ленину страдают от рук вандалов. Скульптуру вождя пролетариата обливают краской, оставляют возмутительные надписи и рисунки.