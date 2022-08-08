Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс прокомментировала слова бывшего мужа Кевина Федерлайна о нежелании их сыновей общаться с ней. Артистка опубликовала на эту тему пост в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

«Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми. Как мы все знаем, воспитание мальчиков-подростков никогда и никому не дается легко», — пишет Спирс. «Я не удивлена, что, как моя семья давала свои интервью, они тоже будут это делать. Я совсем не удивлена их поведением и их подходом к тому, с чем мне пришлось столкнуться!» — объясняет певица.

На стороне Бритни Спирс выступил её нынешний муж Сэм Асгари. Он выразил предположение, что Федерлайн дал интервью и поддержал отца певицы Джейми Спирса, потому что сыновьям скоро исполнится 18, после чего выплата алиментов от артистки закончится. Как отмечает Асгари, последние 15 лет Федерлайн не работал и жил на деньги Спирс, которые получал от её отца-опекуна.

ИА REGNUM напоминает, что в недавнем интервью Кевин Федерлайн заявил, что их общие со Спирс дети не хотят общаться с матерью из-за её постов в соцсетях с фотографиями обнажённого тела. Бывший муж певицы также считает, что опека Джейми Спирса «спасла» артистку.