Луганск, 8 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ, сообщили 8 августа в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 53 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 7 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, отметили в Народной милиции, за сутки 7 августа более 5 га территории республики было очищено от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками в районах населенных пунктов Смоляниново и Шипиловка.