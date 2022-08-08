Херсон, 8 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. По Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские войска нанесли очередной удар с применением РСЗО HIMARS, повредив строительную технику, которая использовалась для восстановления переправы. Об этом 8 августа сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Defense. gov HIMARS

По его словам, удар украинских войск был нанесён по мосту, в результате сгорела будка, в которой проживали строителей, а также часть их техники, а именно бетономешалка. По словам Стремоусова, никто не страдал, однако на мосту появились очередные дыры.

«Надо латать, будем делать», — сказал чиновник.

Он уточнил, что до обстрела планировалось открыть движение по мосту 10 августа.